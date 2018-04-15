«نايت فرانك»: دبي مركز تكنولوجي إقليمي

قال تقرير حديث نشرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»: «شهدنا بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تحسينات كبيرة في الخدمات الرقمية والبنية التحتية في دبي لتصبح مدينة عالمية ذكية».

وأضاف التقرير: إن الصعود السريع للقطاعات التكنولوجية والإبداعية في السنوات الأخيرة، تردد اصداؤه في أسواق المكاتب الدولية، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في طبيعة مساحات العمل.

وفي غمرة التحسينات في البنية التحتية الرافدة لنمو التكنولوجيا على المدى الطويل، يعكف المطورون، ومالكو العقارات على تكييف الاستراتيجيات للاستجابة لتوجهات الطلب الجديدة. إذ سيصبح النموذج الإبداعي للمساحة المكتبية: ألواح الطابق المفتوح، والتصميمات الفعالة، والسقوف العالية، أمرًا شائعاً في العديد من التطورات الجديدة، حيث يضيف المطورون وسائل الراحة والمساحات الخارجية.

ومع إنشاء مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، المناطق الحرة التي أنشئت في عام 2001، لمسنا تأثير تلك المجمعات على شركات التكنولوجيا والإعلان والإعلام والمعلومات التي أقيمت هناك.