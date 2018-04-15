دبي ثالثة أفضل وجهات الذكاء الاصطناعي

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتلت المركز الثالث عالمياً في قائمة أفضل وجهات الذكاء الاصطناعي وجاذبية الاستثمار في مجال الروبوتات نشرتها مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر«إف دي آي».

وتفوقت دبي في القائمة التي ضمت 25 مدينة، على هيوستون، وبكين، ولندن، وطوكيو، وميونيخ، وباريس، ودبلين، وفرانكفورت. وقال التقرير إن دبي من بين جميع المدن تتمتع بأعلى مستوى من التخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر في المكونات الإلكترونية، وفي تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والإلكترونيات، وفي الهندسة المعمارية والهندسة، والخدمات ذات الصلة. وتصدرت القائمة سنغافورة، تلتها شنغهاي.