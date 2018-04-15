مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 200 ألف زائر الشهر الجاري

يُسهم مركز دبي التجاري العالمي، في زيادة حركة سياحة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات التجارية، والتي تمثل منصة للالتقاء وتبادل المعلومات والمعرفة وتوقيع الصفقات التجارية بين المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، والمصنعين والتجار ورجال الأعمال والمستثمرين، ومقدمي الخدمات. ويشهد شهر أبريل الجاري تنظيم واستضافة المركز لأكثر من 20 فعالية تجارية يشارك بها نحو 200 ألف زائر، و5000 شركة عارضة في عدد من القطاعات المختلفة.

تُعدّ الدورة الـ 25 لمعرض سوق السفر العربي، أكبر فعالية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 22 ـ 25 إبريل، الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي، أكبر فعالية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، ، والدورة الـ 24 من معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية من أقدم وأبرز الفعاليات التي يستضيفها المركز خلال شهر أبريل. وبالإضافة إلى استضافة الفعاليات التي تسهم في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة والترفيه، فإن مركز دبي التجاري العالمي، يواصل استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنية والتعليم والرعاية الصحية، والاستثمار والعقارات وغيرها والتي تسهم بإيجابية في نمو وتطوير الاقتصاد المحلي.

تعزيز مكانة دبي

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «نحن ملتزمون بلعب دورنا في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية وتجارية عالمية في المنطقة. ولقد شهدنا نموًا غير مسبوق في أعداد سائحي الأعمال على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن أجل ضمان استمرار النمو، فنحن نواصل استضافة الفعاليات في القطاعات الرئيسية التي تمكّن المختصين في مختلف المجالات من المشاركة بالمعلومات، والوصول إلى التقنيات الجديدة، وإقامة الشراكات الاستراتيجية»، وأضاف: «كما أننا نحرص على دعوة الزوار المختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم كل عام لحضور المعارض والفعاليات المتنوعة، ونتطّلع للبقاء على قمة صناعة الفعاليات في المنطقة، وضمان زيادة جودة وأعداد الزوار».

سوق السفر العربي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي،الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي، ويولّد الحدث أكثر من 2,5 مليار دولار سنوياً من صفقات صناعة السفر، ويسلّط الضوء على القطاعات غير المستغلة كالسياحة الحلال، وسياحة الاستشفاء، وغيرها. ومن المتوقع أن يحضر معرض سوق السفر العربي أكثر من 40,000 زائر، و2500 عارض هذا العام.

السياحة الترفيهية

وبالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المركز في زيادة حركة سياحة الأعمال في الإمارات، فإنه يلعب دورًا مساعدًا في زيادة حركة السياحة الترفيهية، عبر تنظيم واستضافة العروض الترفيهية المباشرة الموسيقية والمسرحية، والعروض العالمية للصغار والكبار، وقد استضاف عروض ديزني على الجليد في الفترة من 4 ـ 7 أبريل، ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة - كوميكون، من 5 ـ 7 أبريل. وسوف يستضيف بالعلوم نفكر، في الفترة من 16 إلى 18 إبريل، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نشر الابتكار والثقافة، والتغيير. ومعرض فنون العالم دبي من 18 ـ 21 أبريل، وهو من المعارض الفنية الشعبية التي توفر أعمالًا فنية أصلية بأسعار مناسبة لمحبي الفنون، وهواة جمع الأعمال الفنية.