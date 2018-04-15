مبنى حمدان بن محمد يضاعف سياح الرحلات البحرية

دعمت موانئ دبي العالمية القدرات المتصاعدة لسياحة الرحلات البحرية في دبي، عبر التطوير المستمر للمباني التي تستقبل هذه الرحلات في ميناء راشد، وفي مقدمتها مبنى حمدان بن محمد للرحلات البحرية الذي يعد أكبر مبنى للرحلات البحرية في العالم من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية للرحلات والسياح.

وقد تضاعف عدد السياح القادمين إلى دبي على متن رحلات السفن البحرية منذ افتتاح مبنى حمدان بن محمد في العام 2014 مرتفعاً من 320 ألف سائح في موسم 2013/‏‏2014 للرحلات البحرية ليصل إلى 625 ألف سائح في موسم 2016/‏‏2017، وارتفع عدد الرحلات البحرية التي استقبلتها دبي بنسبة 68% من 93 رحلة في موسم 2013/‏‏2014 ليصل إلى 156 رحلة في موسم 2016/‏‏2017، وقد بلغ مجموع عدد سياح الرحلات البحرية في 4 مواسم منذ 2013/‏‏2014 وحتى 2016/‏‏2017 نحو 1.9 مليون سائح وبلغ مجموع عدد الرحلات في هذه المواسم 489 رحلة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سياح الرحلات البحرية القادمين إلى دبي ليصل في موسم 2018/‏‏2019 إلى 700 ألف سائح.

وتعمل موانئ دبي العالمية على زيادة القدرة الاستيعابية لمباني استقبال السفن البحرية في ميناء راشد من خلال إضافة أرصفة جديدة لها تعزز قدرات أرصفتها الحالية والتي يصل طولها إلى أكثر 1900 متر يمكنها استيعاب 7 سفن سياحية تحمل أكثر من 18 ألف سائح يومياً، وقد حصلت محطة استقبال السفن البحرية في ميناء راشد على مركز أفضل محطة رحلات بحرية في الشرق الأوسط طوال السنوات العشر الماضية من «جائزة السفر العالمية».

نجاح متصاعد

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتوج جهودنا لتطوير سياحة الرحلات البحرية النجاح المتصاعد لقطاع السياحة والسفر في دبي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»بالعمل على تحقيق أهداف رؤية دبي السياحية ليصل عدد السياح في الإمارة إلى 20 مليون سائح في العام 2020، ولذلك نحرص على تطوير قدرات دبي في مجال السياحة البحرية لنشارك بفعالية في دعم الخطط السياحية للإمارة».

أفضل الخدمات

من جهته قال محمد عبدالعزيز المناعي ـ الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية: «ندعم بكل قوة جهود دبي لتطوير قطاع السياحة البحرية من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للسياح القادمين إلى دبي على متن سفن السياحة البحرية، ونتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات في مباني الرحلات البحرية بميناء راشد وتحديداً الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وجمارك دبي وطيران الإمارات، لإسعاد السياح وجذب المزيد من السياحة البحرية إلى الإمارة».