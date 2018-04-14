15.2 ملياراً أرباح ربعية متوقعة لـ 20 شركة إماراتية

من المتوقع أن يبلغ متوسط الأرباح المتوقعة لـ 151 شركة خليجية نحو 14.288 مليار دولار (52.5 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري، بنمو قدره 30 % على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وتستحوذ 20 شركة إماراتية على 29 % من إجمالي تلك الأرباح المتوقعة أو ما يعادل 4.134 مليارات دولار (15.2 مليار درهم) بنمو 8 % على أساس سنوي و7 % على أساس ربع سنوي. بحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار البحريني «سيكو».

ويأتي نمو الأرباح الإجمالية للشركات الإماراتية بدعم رئيسي من الأرباح المقدرة لبنك «أبوظبي الأول» عند 2.82 مليار درهم في الربع الأول، و«بنك الإمارات دبي الوطني» عند 2.082 مليار و«بنك دبي الإسلامي» عند 1.05 مليار، و«بنك أبوظبي التجاري» عند 1.08 مليار.

كذلك ستتلقى الأرباح الإجمالية دعماً من أرباح «اتصالات» المقدرة عند 2.15 مليار درهم و«إعمار العقارية» عند 1.37 مليار و«إعمار للتطوير» عند 783 مليوناً و«داماك» عند 610 مليوناً و«إعمار مولز» عند 584 مليوناً.

وقدر بنك الاستثمار البحريني أن تصل أرباح 74 شركة سعودية إلى 6.359 مليارات دولار، كما توقع أن تصل أرباح 11 شركة كويتية إلى 900 مليون بزيادة 12 %، وأن تنمو أرباح 24 شركة عمانية بنحو 15 % إلى 340 مليوناً و9 شركات بحرينية بنحو6 % إلى 363 مليون دولار.