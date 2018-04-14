مليون درهم صافي استثمار المؤسسات بالأسهم في أسبوع 100

عمدت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية إلى اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق المحلية محققة صافي استثمار ناهز 100 مليون درهم كمحصلة شراء في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وقال المحلل الفني محمد الأعصر، إن هناك توجهاً كبيراً من قبل المؤسسات نحو الأسهم المحلية لا سيما مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة ما دفعهم لإعادة بناء مراكز مالية واقتناص الفرص.

وأضاف الأعصر لــــــ «البيان الاقتصادي»: هناك تفاؤل كبير بنتائج الربع والتي نتوقع أن تكون عامل دعم قوي لإعادة النشاط للأسهم وبالتالي نتوقع تزايد وتيرة استثمارات المؤسسات والأجانب في الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة.

وأظهر مسح لــــ «البيان الاقتصادي»، اتجاه المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 97.6 مليون درهم، منها 81.6 مليوناً محصلة شراء في أبوظبي، و16 مليوناً محصلة شراء في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار بلغ 97.6 مليوناً، منها 81.6 مليوناً محصلة بيع في أبوظبي، و16 مليوناً محصلة بيع في دبي.

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 67 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 67 مليوناً، منها 3.3 مليون للعرب، و13 مليوناً للأجانب، و50.5 مليوناً للمواطنين.