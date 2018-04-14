المعارض العقارية فرصة للمطورين والراغبين بالتملك

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تلعب المعارض العقارية في دعم المطورين والمستثمرين في الوقت ذاته، فهي منصة للمطورين لعرض منتجاتهم العقارية وهي فرصة للراغبين بالتملك عبر زيارة المطورين والاطلاع على المشاريع العقارية تحت مظلة واحدة.

وكان آخر تلك الفعاليات (معرض العقارات الدولي) والذي نجح في جمع كبريات شركات التطوير العقاري تحت مظلته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى 3 أيام. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً لاسيما في الفعالية التي حملت اسم (مهرجان دبي العقاري).

7

قدمت إعمار حوافز من بينها تحمل رسوم التسجيل نيابة عن الراغبين بالتملك في 7 مشاريع

20 %

جرى إطلاق عروض أبرزها خصومات بنسبة 20% على أسعار العقارات المشاركة بالمعرض

%1.85

شهدت الفعاليات عروضاً تشجع المستثمرين على شراء مساكن بتمويل بفائدة 1.85% سنوياً

13

استقطبت الدورة الـ13 من المعرض في العام الماضي 2017 نحو 100 شركة من 40 دولة.

20

حظيت منصات العارضين بجمهور دولي يصل عدده إلى قرابة 20 ألف شخص خلال أيام المعرض

أكبر

يعد معرض العقارات الدولي، أكبر منصة لبيع العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية، وتعزيزاً لمكانته أطلق المعرض حملة مبيعات عقارية تحت اسم مهرجان دبي العقاري. بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

مشاركة دولية

شكلت أجنحة دول الهند ومصر، وأوروبا (قبرص وإسبانيا والبرتغال واليونان والمملكة المتحدة والجبل الأسود وجورجيا)، وباكستان وتركيا وأميركا الشمالية وآسيا، جزءاً من حملة «العروض العقارية الضخمة» في المعرض.

المصدر: البيان