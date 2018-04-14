«بي سي» تعرض في دبي «اليكس وست» باستثمارات 3 مليارات دولار

أعلنت شركة «بي سي» للتطوير العقاري اعتزامها التوسع في مشروع «اليكس وست» الذي تقدر تكلفته الاستثمارية لجميع مراحله بـ50 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، من خلال طرح مراحل جديدة واعدة قريباً، ستكون محل جذب للمصريين والعرب، وذلك باستثمارات تقدر بـ500 مليون جنيه.

وقال هشام أكرم، العضو المنتدب لشركة «بي سي»، بمناسبة مشاركة «بي سي» في فعاليات معرض «عقارات مصر- EPD» الذي يقام في دبي في حاليا: تأتي مشاركة «بي سي» في معرض عقارات مصر بدبي لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجذاب في مصر بين المستثمرين العقاريين العرب المشاركين في هذا الحدث، وكذا الترويج لمشروعها العملاق «اليكس ويست» الذي يقع غرب محافظة الاسكندرية، بين المصريين المقيمين بالخارج والعرب الراغبين في الاستثمار المتكامل الوحيد في الاسكندرية.

ترويج

وقال هشام أكرم: إن الشركة حرصت على المشاركة بمعرض عقارات مصر باعتباره تجمعا دوليا واقليميا استثنائياً يتم فيه الترويج للسوق العقاري المصري الذي يعد محل جذب لكل الاستثمارات، حيث يعد المعرض فرصة هائلة لطرح مشروعنا المتميز «اليكس وست» والمراحل الجديدة التي من المتوقع ان تلقى قبولا كبيرا بين الباحثين عن فرص واعده للاستثمار في غرب الاسكندرية، سواء المصريين المغتربين بالخارج أو العرب الذين يعتبرون مصر بلدا ثانيا لهم، وذلك بفضل موقع اليكس وست الاستراتيجي ومساحته الشاسعة.

وقال أكرم إن المشروع قائم على 620 فداناً على بعد 17 كيلومتراً مدخل اسكندرية قبل برج العرب بتكلفة استثمارية لجميع مراحله تقدر بـ50 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويطل على بحيرة مريوط من الجهة الشمالية، وهو المشروع الوحيد المتكامل في غرب الاسكندرية، حيث نجحت الشركة في شراء الأراضي ودعمت المشروع محافظة الاسكندرية.

وأضاف أكرم ان المشروع الواعد أيضا هو «ماريوتس» الاسم اللاتيني القديم لمريوط يضم 3500 وحدة سكنية على مساحة 110 فدادين. وتم اطلاق المرحلة الأولى منه، في ديسمبر الماضي وانتهينا منها وبصدد افتتاح المرحلة الثانية.

وأكد هشام أكرم حرص الشركة على تقديم منتجات عقارية متميزة تتسم بتصميمات عصرية ومساحات سكنية متنوعة، بالاضافة الى حدائق تتمتع بإطلالة ساحرة على بحيرة كينغ مريوط، ونادي الغولف يضم 18 حفرة على مساحة 100 فدان يتم ريه بمياه معالجة تخضع لقواعد صارمة للاستدامة.

وأشار أكرم الى الاستثمار الفندقي داخل المشروع وقال: لدينا فندق تديره راديسون من 260 غرفة من أنجح الفنادق في المنطقة، وناد على مساحة 34 فدانا سيتم افتتاحه في سبتمبر المقبل ومدرسة ويلنغتون التابعة لجيمس، والمستشفى السعودي الألماني أكبر مستشفى قطاع خاص في مصر 450 غرفة وبمراكز متخصصة، 6 مراكز متخصصة والمدرسة تفتح في سبتمبر.

وأضاف اننا نحاول ان نقدم مشروعا يحاكي أو يماثل جودة الحياة في دبي تحديداً للناس الموجودة في مجمع الإسكندرية، نحن نحاول ان نقدم نموذجا مختلفا وأسلوب حياة مختلفة لما اعتاد عليه الناس حالياً في الاسكندرية والطريقة الوحيدة للتمدد هي غرباً ومشروعنا يحقق ذلك.

تسهيلات

ونستهدف أهل الاسكندرية هناك والمصريين المغتربين. فاليوم أكثر من 30% من الملاك يعيشون خارج مصر، 70% من المقيمين تم الاتفاق مع 4 شركات تسويق عقاري في دبي للمساعدة على تسهيل إجراءات الحجز والتعاقد مع المصريين في الإمارات، وتم تسهيل إجراءات الدفع فالمتر بــ11 ألف جنيه بدون دفعة مقدمة وتقسيمها على 5 سنوات بدون فوائد والتسليم بعد 3 سنوات. وتوجد ميزة أخرى أنه لو تم تشطيب الوحدة خلال 18 شهرا من التسليم يتم إعادة الف جنيه عن كل متر لصاحب الوحدة.