تحالف عالمي للأمن السيبراني يضم «اتصالات»

وقّعت «اتصالات» و«سينغتل» و«سوفت بانك» و«تيلفونيكا»، أمس، اتفاقية لإنشاء أول تحالف عالمي للأمن الإلكتروني من أجل تزويد الشركات بمحفظة شاملة من خدمات الأمن السيبراني.

ويجمع التحالف كبار مزودي خدمات الأمن الإلكتروني في العالم، والذي سيضم أكثر من 1.2 مليار مشترك من أكثر من 60 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى الأميركيتين الشمالية والجنوبية. وذلك بغرض تعزيز التعاون والاستفادة من الموارد والقدرات المشتركة لحماية الشركات من المخاطر الأمنية المحتملة في ظل التعقيدات التي تشهدها بيئة أمن المعلومات العالمية حالياً.

وسيتمكن أعضاء الحلف الجديد من تحقيق التعاون التشغيلي الذي سيسهم في النهاية على خفض التكاليف لصالح العملاء. ويعمل أعضاء المجموعة في 22 مركزاً عالمياً لتشغيل العمليات الأمنية مع أكثر من 6000 خبير أمن إلكتروني لتوسيع النطاق العالمي، وسيكون التحالف مفتوحاً لجلب مزيد من الأعضاء الجدد في المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستشارك المجموعة فيما بينها معلومات مهمة حول التهديدات السيبرانية والاستفادة من القدرات المشتركة العالمية للوصول إلى الأمان الإلكتروني لجميع العملاء في أنحاء العالم. فضلاً عن الاستفادة من الحضور الجغرافي المتنوع لكل عضو في الحلف، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في هذا المجال، ما يتيح لهم الاستجابة السريعة لأي تهديدات أمنية محتملة على شبكة الإنترنت.

كما سيبحث الأعضاء أيضاً إمكانية تطوير تقنيات جديدة مثل التحليلات التنبئية باستخدام التعلم الآلي والأمن السيبراني المتقدم لإنترنت الأشياء، وسيعمل التحالف ضمن خارطة طريق مشتركة لتطوير محافظ الأوراق المالية الخاصة بهم واستكشاف الاستثمارات المشتركة في المنتجات والخدمات الأمنية، وشركات الخدمات المشتركة، والمنصات الرقمية، والشركات الناشئة والبحث والتطوير.

وقال فرانسيسكو سالسيدو، نائب الرئيس الأول في «اتصالات ديجيتال»: هذا التحالف الاستراتيجي يأتي كنتيجة حتمية في ظل ما يشهده العالم من تطور رقمي واسع النطاق، حيث تواجه المؤسسات والقطاعات المختلفة مجموعة من التهديدات الأمنية أدت بالضرورة إلى التعاون لخلق آليات وأسس مبتكرة لإدارة المخاطر الرقمية في البيئات المختلفة.