شخبوط بن نهيان بن مبارك يزور جناح أبوظبي في معرض الرياض

زار السفير الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، جناح أبوظبي المشارك حالياً في معرض الرياض للسفر 2018، بإشراف من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وتعكس الزيارة حرص الدولة على دعم جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في القطاع السياحي لدى الأسواق الرئيسية العشرة المصدرة للسياح إلى أبوظبي من بينها السعودية.

وخلال الزيارة، اطلع السفير الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، على ما يقدمه الجناح من عروض تهم السائح السعودي، من بينها «باقات عطلات جزيرة ياس» التي تم تصميمها خصيصاً للزائر السعودي، ومتنزه عالم وارنر براذرز أبوظبي الذي ينتظر افتتاحه في صيف 2018.

وتهدف مشاركة وفد أبوظبي إلى الترويج للقدرات السياحية للإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة ومميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.