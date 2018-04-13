«دبي برنت.كوم» يعيّن مديراً إبداعياً لمقره في حي دبي للتصميم

أعلن موقع «دبي برنت.كوم»، المتخصص في حلول الطباعة عبر شبكة الإنترنت في دبي أطلقته شركة «إن ديجيتك»، عن توفيره لتجربة أكثر غنى لعملائه مع تواجد المدير الإبداعي الجديد أردو هامبارتسوميان في الصالة المتميّزة في حي دبي للتصميم، حيث يقدم خبراته العالمية في هذا المجال، لضمان المزيد من الإبداع والقيمة المضافة للعملاء.

ويأتي التعيين الجديد مواكباً لمسار التقدم الذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً في رحلة التحول الرقمي عبر العديد من المبادرات الحكومية، ومنها المدن الذكية التي من شأنها ترسيخ انتقال اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد معرفي يحقق الازدهار في الحقبة الرقمية.

وقال يغيك بيكريان، المدير التنفيذي لـــDubaiprint.com: «ترتبط الطباعة الرقمية بشكل وثيق مع جودة التصميم وقد مهدت التكنولوجيا الحديثة الطريق أمام طباعة أي شكل من التصاميم على المواد، ومع الخبرات الواسعة لمديرنا الإبداعي الجديد».

من جانبه قال أردو هامبارتسوميان: «أشعر بحماسةٍ كبيرة بالانضمام إلىDubaiprint.com في صالته القائمة في حي دبي للتصميم، وهذه فرصة كبيرة لمشاركة رؤيتي الإبداعية ونظرتي الاستراتيجية مع العملاء، وهذا سيساعدنا معاً لتجاوز جميع التوقعات بالاستفادة من الإبداع، الذي تتيحه هذه المنصة والتكنولوجيا الحديثة».