«الاقتصاد» تبحث التعاون الاستثماري مع 8 دول ومنظمات

أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الإمارات تتبوأ مكانة مهمة في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أن ملتقى الاستثمار السنوي يمثل فرصة لبناء وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ومختلف الدول الصديقة.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تطوير سياسات استثمارية فعالة وهيأت بيئة جاذبة ومشجعة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في ظل وجود مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والمزايا التي تقدمها للمستثمرين، وأنها في الوقت نفسه تمتلك كيانات وشركات استثمارية ذات قدرات وخبرات عالمية المستوى في مختلف القطاعات الحيوية، حيث نجحت في تأسيس وتشغيل مشاريع استثمارية وتنموية رائدة في عدد كبير من دول العالم بما يحقق المصالح المتبادلة لجميع الأطراف. جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات التي أجراها على هامش الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي، مع مسؤولي 8 دول ومنظمات دولية.

السودان

وبحث عبد الله آل صالح، مع مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار بالسودان، أطر التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية. وأشاد الجانبان بالروابط الأخوية المتينة بين الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، وناقشا سبل تنمية التعاون القائم في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها الزراعة والاستثمار الزراعي والتعدين والبنى التحتية.

الشيشان

وبحث آل صالح، مع حسن حكيموف، نائب رئيس الوزراء في حكومة جمهورية الشيشان، سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد الجانبان قوة الروابط بين الدولة وجمهورية الشيشان.

الكونغو

والتقى آل صالح موديست باهاتي لوكويبو، وزير التخطيط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحث الجانبان فرص التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية ضمن أجندة التنمية الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة الكهربائية والبنى التحتية والقطاع المصرفي والمالي والتعدين والسياحة والطيران المدني.

مالطا

كما بحث عبد الله آل صالح مع كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد بجمهورية مالطا سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد كاردونا بالنمو المتواصل في دولة الإمارات على جميع الصعد، مؤكداً أن مالطا تتطلع إلى المشاركة بفاعلية في إكسبو دبي 2020 لتحقيق الاستفادة المشتركة من فرصه الواعدة. وقد أكد آل صالح أن إكسبو 2020 يحظى بثقة عالمية عالية وأنه يجتذب مزيداً من الدول والجهات المشاركة.

والتقى آل صالح هاديزاتو كوليبالي وزير الاقتصاد في بوركينا فاسو. وبحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في ظل توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة لزيادة التعاون في مجال الطيران المدني لزيادة التجارة والسياحة والاستثمار بين بوركينا فاسو والإمارات

واستقبل عبد الله آل صالح ممكسيم كوليسنيكوف وزير التنمية الاقتصادية في إقليم بيرم كراي الفدرالي بروسيا الاتحادية. وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كازاخستان

واستقبل عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ساباربك طوياكباييف، رئيس الشركة الوطنية الكازاخية للاستثمار «كازاخ إنفست»، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية.

لجنة

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية مع فيرا سونغوي، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات إلى إفريقيا. وناقش الجانبان التطور الذي تشهده منظومات الاستثمار في ظل الإصلاحات والتشريعات الحديثة التي تتبناها دول إفريقيا.