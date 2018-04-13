«تاون سكوير دبي» يطلق مجمع منازل «نسيم»

كشف مشروع «تاون سكوير دبي» الذي تطوره شركة «نشاما» عن مجمع جديد لمنازل التاون هاوس. وتم إطلاق مجمع «نسيم» وسط استجابة استثمارية قوية في ضوء تنامي الطلب في السوق على المنازل ذات الأسعار المميزة في «تاون سكوير دبي». وتقع وحدات «نسيم» ضمن مجمع خاص يسهل الوصول منه إلى الحدائق ومسارات الدراجات الهوائية والبوليفارد.

وأصبح «تاون سكوير دبي» وجهة نابضة بالحياة مع انتقال السكان إلى منازلهم في مجمع «زهرة» لمنازل التاون هاوس. ويمتاز «تاون سكوير دبي» بالتنظيم الدقيق لشوارعه والتصاميم المميزة لمساحاته العامة بالإضافة إلى احتضانه لمجموعة من المرافق الترفيهية التي يجري العمل على استكمالها ومنها حديقة التزلج وحديقة «تاون سكوير بارك».

ولا يتوجب على العملاء الراغبين بالشراء سداد أكثر من 5% من قيمة المنزل كدفعة أولى، وبإمكانهم الاستفادة لاحقاً من خطة السداد 50:50 التي تتيح للمشترين سداد 45% من إجمالي قيمة العقار على مدى سنتين وبخمس دفعات ميسّرة، على أن يتم سداد الـ 50% المتبقية عند الانتهاء كلياً من العمليات الإنشائية في المجمع.

وقال فريد ديوري، الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»: يقدم مجمع «نسيم» لمنازل التاون هاوس فرصة التواجد في وجهة حيوية هادئة ذات مرافق متنوعة، وتبرز أهميته لا سيما في هذه المرحلة التي يزداد فيها الطلب على الفلل ومنازل التاون هاوس في دبي، ليكون «نسيم» بذلك خياراً استثمارياً مثالياً يضمن عوائد قوية. ويعكس الإقبال الكبير مدى اهتمام العملاء والمستثمرين بالوجهات الجديدة التي يتم إطلاقها في «تاون سكوير دبي».