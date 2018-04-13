إعمار للضيافة و«أرادَ» تطلقان مجموعة فنادق بـ «الجادة»

وقعت شركة «أرادَ»، المشروع المشترك بين «كيه بي دبليو للاستثمارات» و«مجموعة بسمة»، اتفاقية إدارة مع «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية» لإطلاق 3 فنادق جديدة في الشارقة. وستطلق «مجموعة إعمار للضيافة» الفنادق الجديدة تحت مظلة علاماتها التجارية الثلاث «العنوان للفنادق والمنتجعات»، المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، العلامة التجارية العصرية الراقية، و«روف للفنادق» الحديثة من الفئة المتوسطة. وسيتم إنشاء الفنادق الثلاثة في مشروع «الجادة» المتكامل الممتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة. وقع الاتفاقية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية».

وستدير «مجموعة إعمار للضيافة» فندق العنوان الجادة الشارقة الذي سيضم 150 غرفة، والعنوان رزيدنسز الجادة الشارقة، الذي يضم 150 شقة فندقية بمنطقة الردهة المركزية في قلب مشروع «الجادة». وعلى مسافة قريبة، يقع فندق فيدا الجادة الشارقة الذي يضم 175 غرفة وفيدا رزيدنسز الجادة الشارقة الذي يضم 120 شقة فندقية. أما فندق روف الجادة الشارقة فيضم 300 غرفة ويقع في مركز الأعمال «بزنس بارك». ومن المقرر طرح شقق «العنوان» و«فيدا» الفندقية للبيع خلال الربع الأخير من 2018.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: مشروع «الجادة» وجهة عصرية متكاملة هي الأولى من نوعها في الشارقة. ونحن على ثقة بأنها ستضيف قيمة اقتصادية كبيرة للإمارة. وتمثل مرافق الضيافة محوراً رئيسياً لهذا المشروع، ففي ضوء تنامي أعداد السياح القادمين إلى الشارقة ومكانة الإمارة كمركز ثقافي متميز، تبرز فرصة مهمة لتطوير بنية تحتية قوية لقطاع الضيافة. وتضمن الاتفاقية الموقعة مع «إعمار» الاستفادة من إمكانات الشركة الكبيرة في قطاع الضيافة الذي حققت فيه العديد من الإنجازات البارزة، مما يثري هذا المشروع المهم الذي سيشكل رافداً قوياً للنمو الاقتصادي في الشارقة.

وقال محمد العبار: تساهم شركة «أرادَ» في رسم ملامح جديدة لقطاع التطوير العقاري والتجاري في الشارقة، وهو ما يتجسد في مشروع الجادة المتكامل الذي سيساهم في دعم جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجارب ضيافة تنسجم مع احتياجات وتطلعات سكان الإمارة وزوارها. كما تقدم الاتفاقية نموذجاً للتعاون البنّاء لتطوير مشاريع مستقبلية مهمة، ونتطلع قدماً إلى مساهمة علاماتنا التجارية الفندقية الثلاث «العنوان» و«فيدا» و«روف» في إثراء مجموعة المرافق المتكاملة التي يحتضنها مشروع «الجادة».

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: تتمتع الشارقة بقيمة سياحية كبيرة تتجسد في متاحفها الثقافية ووجهاتها الطبيعية المميزة. ومع دخول علاماتنا التجارية الثلاث إلى الإمارة للمرة الأولى، فإننا نواصل توسعة نطاق حضورنا في الإمارات، ونتطلع في الوقت ذاته إلى المساهمة في تعزيز نمو القطاع السياحي في الشارقة. وتعكس الفنادق الثلاثة قيم علاماتها التجارية وتصاميمها المميزة، وتمتاز بمواقع حيوية تضمن للزوار سهولة التنقل.