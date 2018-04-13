45% نمواً قياسياً في زيارات «دبي باركس» بالربع الأول

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن تحقيق وجهتها دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة لرقم قياسي جديد في أعداد الزيارات، وذلك من خلال استقبالها 851 ألف زيارة خلال الربع الأول من عام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبزيادة 55 ألف زيارة مقارنة بالربع الأخير من عام 2017.

وواصلت الشركة في تحقيق النمو في أعداد الزيارات بنجاح، وذلك بعد نجاحها في استقطاب 796 ألف زيارة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفعت نسبة معدل الإشغال في فندق لابيتا إلى 62% في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنسبة معدل الإشغال بلغت 22% للفترة نفسها من العام الماضي، و48% في الربع الرابع من عام 2017.

يعتبر عام 2018 العام التشغيلي الأول لوجهة دبي باركس آند ريزورتس، والنمو الذي تشهده في أعداد الزيارات ونسبة معدل الإشغال في الفندق يعكس اكتمال العمليات التشغيلية وزيادة الحملات التسويقية والمبيعات.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: «نحن سعداء بالنسبة لتحقيقنا النمو في أعداد الزيارات بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2017، وهذه إشارة واضحة على تحقيق استراتيجيتنا أهدافها المرجوة، ومواصلة أعداد الزيارات النمو بالتماشي مع تركيزنا على الأسواق الرئيسية منها المقيمون في دول الخليج وأصحاب العضويات السنوية، إضافة إلى أهم الأسواق الدولية مثل: الهند والصين والمملكة المتحدة وروسيا».

واختتم محمد الملا: «نحن متحمسون بشأن آفاقنا وتطلعاتنا لوجهة دبي باركس آند ريزورتس في أول سنة تشغيلية لها، نمتلك وجهة ترفيهية بمستوى عالمي، نتوقع أن تنمو وأن تقدم تجربة جديدة لزوارنا».