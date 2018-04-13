«أدنوك للتوزيع» تنفي تحديد رسوم خدمة تزويد الوقود عند 10 دراهم

نفت شركة أدنوك للتوزيع ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رسوم الخدمة المتميزة لتعبئة الوقود في المركبات عند 10 دراهم، والمقرر تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.

وقالت رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»: لم نحدد حتى الآن قيمة الرسوم المقرر فرضها مقابل الخدمة المتميزة للتزوّد بالوقود، وسنعلن قريباً كل التفاصيل اللازمة من خلال القنوات الرسمية.

وأعلنت «أدنوك للتوزيع» أخيراً، تصميم «أدنوك فليكس» الذي سيعمل على توفير 3 طرق مبتكرة وجديدة للتزود بالوقود، وهي الخدمة المتميزة مقابل رسم بسيط، والخدمة الذاتية التي تتيح للسائق تزويد مركبته بالوقود بنفسه، وخدمة محطتي لتوصيل الوقود والغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى طالب الخدمة.