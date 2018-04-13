دعم توجه الجيل الجديد نحو ريادة الأعمال

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تواصل مسابقة التاجر الصغير، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، دعم توجه الشباب نحو ريادة الأعمال.

المرحلة الأولى

أطلقت المرحلة الأولى من المسابقة بحلتها الجديدة في ديسمبر الماضي بالتعاون مع موقع «سوق.كوم»، والذي أتاح للمشاركين منصة الكترونية للبيع مع توفير الدعم اللوجستي اللازم.

580

المشاريع المشاركة في الدورة الـ 12 للمسابقة

الفئات العمرية

الكبار من 12 وحتى 25 سنة

الصغار من 5 حتى 11 سنة

عدد المشاريع

380

200

4

الحد الأقصى للشركاء في كل مشروع مشترك في المسابقة ضمن فئة الكبار

تقييم

تقوم المؤسسة بعملية تقييم المشاريع المشاركة في المرحلة الثانية من خلال احتساب نقاط محددة على أداء المشاريع خلال عمليات البيع الإلكترونية التي تمت في المرحلة الأولى، إضافة إلى نقاط التقييم أثناء عرض المشاريع في المرحلة الأخيرة.

15

مشروعاً لأصحاب الهمم في الدورة الـ 12 للمسابقة

المصدر: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة