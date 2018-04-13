أحمد بن سعيد رئيساً لمجلس إدارة اللاينس للتأمين

أعلنت شركة اللاينس للتأمين تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة من 2018 - 2020 ليكون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً للمجلس.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، أن سعيد محمد الكمدة يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة، وباقي الأعضاء هم: بيجان خسرو شاهي، وأشرف شرباز نوابي، أحمد سيف بن بخيت، محمد جمعة بن بخيت، خليفة سالم المشوي، علي مبارك الصوري، وأيمن سابا عزارة عضواً في مجلس الإدارة ومديراً عاماً.

واعتمدت الجمعية العمومية السنوية للشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن عام 2017 بواقع 30 درهماً للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم، والبيانات المالية السنوية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر العام الماضي، والموافقة على تحويل 10% للاحتياطي القانوني بواقع 4.81 ملايين درهم، ومثلها للاحتياطي النظامي.

ارتفع صافي ربح الشركة 7% في 2017 ليصل إلى 48 مليون درهم مقارنة مع 45 مليوناً في 2016، فيما انخفضت إيرادات أقساط التأمين 4% لتصل إلى 290 مليوناً مقارنة مع 302 مليون درهم في 2016.

وأظهرت الشركة قدرتها على الثبات والحفاظ في الوقت نفسه على تصنيفها (A Excellent) للسنة الحادية عشرة على التوالي من قبل AM BEST، وذلك لاستراتيجيتها القائمة على التحليل الدقيق للسوق وانتقاء المخاطر والابتعاد عن المنافسة اللامنطقية للمحافظة على نتائجها الجيدة وحماية مصالح عملائها وحقوق مساهميها.