مصادر: "أدنوك" تدرس فرصاً بقطاع المصب في الخارج مع "أرامكو"

أبلغت مصادر مُطلّعة في صناعة النفط «رويترز» أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تجري محادثات مع عدة شركاء، من بينهم «أرامكو» السعودية بشأن مشاريع مشتركة محتملة بقطاع المصب في الخارج وبخاصة في آسيا.

وتستهدف «أدنوك» زيادة طاقتها التكريرية 60% وتعزيز إنتاج البتروكيماويات.

وتعتزم الشركة إنفاق أكثر من 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) في السنوات الخمس المقبلة، بما يتضمن تعزيز إنتاج الغاز والاستثمار في أنشطة مصب عالمية حسبما ذكرت الشركة في نوفمبر الماضي. وتريد «أدنوك» توسعة محفظة أنشطة المصب التابعة لها في أسواق ما زالت تشهد نمو الطلب على النفط مثل الصين والهند؛ لتأمين منفذ جديد لإنتاجها من الخام.