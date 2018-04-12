مطار دبي الأكثر نمواً عالمياً في السنوات الـ3 المقبلة

توقّع موقع ترافيل ويكلي السياحي البريطاني العالمي أن يكون مطار دبي الدولي أكثر مطارات العالم ازدحاماً خلال 3 سنوات إذا استمر معدل نموه الحالي.

وأشار الموقع إلى أن مطار دبي عبره 88.2 مليون مسافر عام 2017 بارتفاع بنسبة 5.5%، مما جعله الأول عالمياً في الرحلات الدولية، والثالث عالمياً بصفة عامة.

وكان مطار دبي الدولي قد تفوّق على مطار هيثرو البريطاني من حيث عدد الزائرين الدوليين في وقت سابق، وسجل في عام 2003 37.4% مليون مسافر فقط، ما يشير إلى سرعة نموه.

وتراجع مطار هيثرو في قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً إلى المركز السابع العام الجاري، مقابل المركز السادس عام 2015، والمركز الثالث عام 2014. وجاء مطار جيتويك البريطاني في المركز 32، مقابل 36 العام الماضي و40 عام 2010.