«الاتحاد للطيران» تعلّق رحلاتها إلى أدنبره وبيرث

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» أنها سوف تعلّق رحلاتها الجوية من أبوظبي إلى كل من أدنبره في أسكتلندا وبيرث في أستراليا اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، كجزءٍ من مراجعتها المستمرة لأداء شبكتها وأعمالها.

وقال متحدث باسم الشركة لـ«البيان»: سنعلق رحلاتنا إلى كل من الوجهتين ضمن سلسلة من التعديلات التي نجريها على شبكتنا خلال العام الجاري في مسعى لتحسين نظام الربحية.

وأكد المتحدث التزام الناقلة بتسيير رحلات في سوق المملكة المتحدة من خلال الاستمرار عبر لندن و«هيثرو» و«مانشستر»، إضافةً إلى الالتزام بتسيير رحلات في سوق أستراليا عبر سيدني و«بريسبان» و«ملبورن»، وجميعها أسواق رئيسة للشركة.