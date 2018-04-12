«الثريا للاتصالات» تكشف عن أذكى هاتف ساتلي في العالم

كشفت شركة الثريا للاتصالات خلال مؤتمرها السنوي لشركائها في دبي عن أول هاتف ذكي يعمل بالأقمار الصناعية في العالم. يعتمد هاتف الثريا X5- Touch على نظام التشغيل أندرويد وهو مزود بشاشة تعمل باللمس يبلغ حجمها 5.2 بوصات.

ويستهدف المستخدمين الذين يتنقلون بشكل متكرر داخل وخارج المناطق الخاضعة لتغطية الشبكات الأرضية ومنهم العاملين في قطاعات مختلفة كالبعثات الحكومية، وشركات النفط والغاز والخدمات، والبعثات التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة الثريا: قطعت الثريا شوطاً جديداً من خلال تقديم ابتكار آخر للأسواق العالمية الخاصة بالاتصالات الفضائية المتنقلة تماشياً مع ارثها في الابتكار حيث اعتاد القطاع على توقع كل جديد من الشركة باستمرار.

ويركز هذا الهاتف الجديد بشكل أساسي على تقديم تجربة فريدة وأكثر تفاعلية لعملائنا. فتزويده بنظام أندرويد، يتيح عمل العديد من التطبيقات على الهاتف. ونحن نطبق مفهوماً جديداً في قطاع الاتصالات الفضائية وهو مفهوم «أحضر تطبيقك الخاص»، حيث سيتمتع العملاء بالمرونة اللازمة لتحميل أي تطبيق من اختيارهم.