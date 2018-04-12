«دبي الذكية»:الاستراتيجية تضع الإمارات في مقدمة العالم بصناعة المستقبل

أكدت حكومة دبي الذكية أن استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 للبلوك تشين، خطة أخرى تجعل الإمارات في مقدمة العالم بصناعة المستقبل الآن، وبينما لايزال العالم يتعرّف إلى التقنية ويختبرها أعادت الإمارات صياغة معايير الإنجاز في العمل الحكومي وأدواته.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: سنضع في دبي الذكية كافة خبراتنا وقدراتنا لنكون جزءاً من تحقيق هدف الاستراتيجية الهادف لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين» بحلول عام 2021، وهذه الخطوة تعزز ريادة دولة الإمارات على مختلف الصعد، وسيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على مختلف القطاعات في الدولة والارتقاء بها.

إسعاد الناس

وأضافت: مرة أخرى كما عودتنا قيادتنا الحكيمة جاءت المحاور الأربعة للاستراتيجية منسجمة مع حقيقة أن المهمة الأولى للحكومة هي إسعاد الناس، وهو ما يوجهنا به باستمرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. فجاء المحور الأول للاستراتيجية بعنوان (سعادة المواطن والمقيم)، ونحن فخورون بأن استراتيجية دبي للبلوك تشين تلتقي في دعائمها مع محاور الاستراتيجية، وسنكرس الخبرات التي حصدناها منذ إطلاقنا خارطة طريق البلوك تشين دبي، لنسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وبالتالي تحقيق أهداف مسيرة المئوية بأن نكون الدولة الأفضل في العالم بحلول العام 2071.

وقالت عائشة بن بشر: «نجحنا عبر التبني المبكّر لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تغيير نظرة العالم لهذه التقنيات، حتى أعدنا تعريف المستقبل كما يعرفه العالم، فأصبح مستقبلاً ترسم خارطة طريقه الإمارات في مقدمة دول العالم، وهو ما جعل الإمارات وضمنها دبي الوجهة المفضلة لرواد الأعمال والتقنية الذين يبحثون عن بيئة قادرة على أن تحلم معهم بمستوى يفوق التوقعات ويرسم ملامح المستقبل منذ هذه اللحظة».

معايير

من جانبه، قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية ـ الذراع التقني لـ«دبي الذكية»: أعادت الإمارات صياغة معايير الإنجاز في العمل الحكومي وأدواته وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 البلوك تشين، ترسخ حقيقة أن المستقبل لا ينتظر أحداً، ولابُد من صنعه اليوم، وهو ما عكسته مقولة سموه: الإمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهة تحدياته متسلحة برؤية استشرافية علمية وإجراءات استباقية عملية، «ونتطلع في دبي الذكية لنكون جزءاً من نجاح آخر، وسبق تكتب صفحاته قيادتنا برؤيتها».

وأضاف: «هناك العديد من الإنجازات التي حققناها منذ إطلاق استراتيجية دبي للبلوك تشين وسنضعها لخدمة استراتيجية الدولة وأهدافها، والتي تتوجت بمنح دبي من قبل قمة العالم ومعرض المدن الذكية في برشلونة بنوفمبر عام 2017 بمنحها جائزة أفضل مدينة في تطبيق تقنية البلوك تشين. وقد قمنا عبر المحاور الثلاث لاستراتيجيتنا المتمثلة بالكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية، بتطوير أكثر من 21 حالة استخدام للتقنية بالتعاون مع أكثر من 30 جهة حكومية.

وأضاف وسام لوتاه أن استراتيجية تحقيق الكفاءة الحكومية بدأت بالتعاون مع دائرة الأراضي التي حولت كافة تعاملاتها في دبي لشبكة البلوك تشين، وهي الدائرة الأولى في العالم التي تحقق ذلك، وفي الوقت ذاته تعاونّا مع القطاع الخاص لتمكينه من تطوير أكثر من 10 حالات استخدام على مستوى القطاع الخاص حتى الآن، وهم بصدد تطبيقها. وبإطلاق استراتيجية الدولة للبلوك تشين نتطلع أن نكون جزءاً من رحلة الإمارات للمستقبل.