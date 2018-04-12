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«طيران الإمارات»: أرباحنا جيدة وخيار «عاجل» لشراء 16 طائرة «إيه 380»

المصدر:
  • هامبورغ ـ رويترز
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قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أمس، إن النصف الأول من العام المالي الحالي الذي انتهى في مارس الماضي كان جيداً من حيث الأرباح، وهو ما استمر خلال النصف الثاني.

وأكد أن الشركة ستمارس حق شراء 16 طائرة من طراز إيرباص إيه 380 «عاجلاً وليس آجلاً». ووقعت طيران الإمارات اتفاقاً مبدئياً في يناير لشراء 20 طائرة من طراز إيه 380 مع خيار لشراء 16 طائرة إضافية.

ومنذ ذلك الحين أتمت الشركة اتفاق شراء العشرين طائرة. وأبلغ أن الشركة ما زالت في مرحلة اتخاذ القرار بشأن نوع المحرك الذي ستشتريه لتلك الطائرات. وقال إن الناقلة ستقلص وتيرة بعض رحلاتها إلى الولايات المتحدة بسبب نقص في الطيارين، وتوقع حل المشكلة بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

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