معرض عقارات مصر ينطلق في دبي بمشاركة 21 شركة

افتتح طارق عبد الحميد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، في دبي والمناطق الشمالية، أمس، فعاليات معرض عقارات مصر، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بالمشاركة مع شركة سبكتروم دبي للاستشارات لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري.

ويهدف المعرض إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات المتميزة في مصر للمغتربين المصريين والمستثمرين الأجانب الذين لم تتسنَ لهم فرصة الاطلاع على السوق المصرية، إذ يستضيف المعرض مجموعة من شركات التطوير العقاري الكبرى يبلغ عددها 21 من الشركات المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة لعرض مشاريعها في أنحاء مصر بما في ذلك الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط ومشروع العاصمة الإدارية.

وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مؤسسة الأهرام ونقيب الصحافيين في مصر: «يسعدنا أن نكون هنا اليوم لسد الفجوة بين مصر بشكل عام والمستثمرين المحتملين من خارج مصر. نحن نرغب في زيادة وعي الجمهور بالقدرات الضخمة وغير المستغلة في مصر، والتي لا يتم أخذها بالاعتبار بسبب عدم تمثيل وعرض ما يمكن أن يقدمه السوق العقاري».

وأكد وحيد عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة سبكتروم : «نحيي قرار الحكومة المصرية بدعم المعرض، حيث عمل المسؤولون السنوات القليلة الماضية من أجل إدخال المستثمرين الأجانب إلى المشهد المصري من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تملك العقارات في مصر».

وقال هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية : «نحن حريصون على المشاركة في الجهود المبذولة لتحديث ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر».