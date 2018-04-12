«اقتصادية عجمان» ومركز تعجيل يتعاونان في تسهيل معاملات رجال الأعمال

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أمس اتفاقية تفاهم مع مركز تعجيل لإسعاد المتعاملين بما يضمن تسريع وتيسير معاملات رجال الأعمال والمستثمرين في عجمان ومن المتوقع يباشر المركز الجديد الخدمات للجمهور مطلع الأسبوع المقبل في منطقة الحميدية.

وتأتي الاتفاقية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية عجمان وانطلاقاً من حرصها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وقّع الاتفاقية كلاً من أحمد محمود الحمادي مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي ممثلاً للدائرة وإلهام عباس الرابحي ممثلاً عن مركز تعجيل.

وقال أحمد الحمادي إن الاتفاقية تكرس العمل بتوجيهات رئيس الدائرة وتطلعات المجلس التنفيذي للإمارة لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة من جانب الدوائر الحكومية، وعملاً باستراتيجية الدائرة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى إمارة عجمان ودفع النمو الاقتصادي.