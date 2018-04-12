«إمباور» ترفع قدرة محطة تبريد «دبي المالي العالمي»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بدء أعمال توسعية لزيادة القدرة الإنتاجية في محطة تبريد مركز دبي المالي العالمي، وذلك بقيمة 60 مليون درهم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن التوسع يأتي لتلبية الطلب المتزايد على تبريد المناطق، وهو جزء من نمو مشاريع الشركة في دبي.

وتعمل محطة «إمباور» في المركز، بسعة تبريد تبلغ 43 ألف طن تبريد، وستعمل «إمباور» على إضافة 6 أجهزة تبريد، بقدرة تبلغ كل منها 3150 طن تبريد، من طراز «إيكو وايز» من شركة تراين، إلى جانب معدات أخرى، لضمان تحقيق أفضل كفاءة عامة، قادرة على تلبية الطلب المستمر. وستساعد الأجهزة الصديقة للبيئة «إمباور»، على تحقيق أهدافها للحد من انبعاثات الكربون.

وتم تصميم منتجات «إنجيرسول راند إيكو وايز»، لتخفض التأثير في البيئة، كونها مزودة بغازات تبريد من الجيل الثاني، تتميز بانخفاض تأثيرها في ظاهرة الاحتباس الحراري. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة، بعد التطوير، إلى 62 ألف طن تبريد، وبهذا، ستكون واحدة من أكبر محطات تبريد المناطق في الشرق الأوسط.

وبدأت «إمباور» أعمالها في 2004، بامتلاك محطتي تبريد، وفي عام 2017، بلغ إجمالي عدد محطات التبريد إلى 73 محطة. وحققت الشركة ارتفاعاً بعدد المباني التي تستخدم خدمة تبريد المناطق، التي تقدمها، ليصل إلى 1000 مبنى في نهاية 2017.