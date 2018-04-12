الإمارات تتبنى «بلوك تشين» والهدف الأول سعادة الناس

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021»، مؤكداً أن دولة الإمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهة تحدياته، متسلحةً برؤية استشرافية علمية وإجراءات استباقية عملية. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل، من خلال تبني تقنية «بلوك تشين» على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية، وهدفها الأول إسعاد الناس.

وأعلن سموه أن الهدف تحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين» بحلول 2021، وتعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل. وأضاف أن تبنّي هذه التقنية سينعكس على مستويات جودة الحياة في الدولة، وسيعزز مستويات سعادة الناس، وأن التقنية ستوفر الوقت والجهد والموارد، وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان اللذين يتناسبان مع نمط حياتهم وعملهم.

مشيراً إلى أن تطبيق التقنية يسهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، كما يسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل و389 مليون وثيقة حكومية، ويوفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة. وقال سموه في تدوين عبر تويتر، إن «البعض يرى التقنيات الجديدة تحدياً، ونحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات».