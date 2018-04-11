1.1 مليار درهم سوق مولدات الديزل في الإمارات حتى 2022

ذكر تقرير حديث أن سوق مولدات الديزل في الإمارات من المتوقع أن تصل قيمته إلى 309 ملايين دولار (1.135 مليار درهم) حتى عام 2022.

وقال موقع «الأسواق المالية» البحثي إن تزايد نمو نشاط البناء والإنشاءات ومشاريع البنية التحتية وإنشاء فنادق جديدة ومراكز تجارية وصناعية أدى إلى ارتفاع الطلب على مولدات الديزل في الإمارات، خاصة مع انطلاق المشاريع الكبرى بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 الدولي.

وأكد الموقع على أن الطلب على مولدات الديزل مدفوع في الأساس بالطلب من دبي وأبوظبي. وأضاف التقرير أن الطلب على المولدات في قطاع الاتصالات في المناطق التي لا تصلها التغطية من شركتي الاتصالات العاملة في الإمارات، سوف يساهم في دفع نمو هذه السوق.