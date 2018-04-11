أحمد بن سعيد: دبي إحدى أذكى المدن وأفضلها اتصالاً في العالم

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: باتت دبي واحدة من أذكى المدن وأفضلها اتصالاً على مستوى العالم، مع ريادتها في استكشاف التطبيقات والحلول المستقبلية من المركبات دون سائق والذكاء الاصطناعي ورجال الشرطة الآليين والطباعة ثلاثية الأبعاد.

جاءت تصريحات سموه بمناسبة إعلان «إكسبو 2020 دبي» إبرام اتفاقية مع شركة «سيسكو» لتصبح شريك الشبكات الرقمية، لتنضم بذلك إلى قائمة شركاء «إكسبو» من فئة شريك أول رسمي. وتابع سموه: نسعى من خلال شراكتنا مع «سيسكو» إلى أن نتواصل مع العقول في كل أنحاء العالم لاغتنام الفرص.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد عبر «تويتر»: «نحن على ثقة من أن هذه الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التقنية والاتصال الرقمي سوف تثري الحدث وتساهم في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أذكى المدن العالمية في التطبيقات والحلول المستقبلية».