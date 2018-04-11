544 ألف نزيل بالمنشآت الفندقية في عجمان 2017 بنمو 11.7 %

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان جلستها الرابعة للعام 2018 برئاسة عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة، لبحث سبل سير العمل وآخر المستجدات بأعمال اللجنة، وحضر الجلسة أعضاء اللجنة، فيصل أحمد النعيمي وسالم أحمد السويدي وصالح الجزيري ومروان عبيد المهيري وخولة الياسي مقرر اللجنة.

وأشاد المويجعي بدور اللجنة في طرح ومناقشة عدد من المحاور في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية بما يعزز سبل نمو واستدامة مختلف المؤسسات والشركات والمصانع العاملة في الإمارة، مؤكداً أهمية مخرجات اللجنة وتوصياتها والتي تُرفع مباشرة للمجلس التنفيذي لعرضها على صناع القرار في الإمارة.

وتناولت الجلسة استعراضاً قدمته دائرة التنمية السياحية في عجمان تضمن التقرير الإحصائي للمنشآت السياحية 2016 و2017.

وأوضح التقرير النمو المتزايد للقطاع السياحي في الإمارة 2017 مقارنة بـ 2016 لتصل إيرادات المنشآت السياحية إلى أكثر من 450 مليون درهم وبزيادة 11.7% ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 544 ألف نزيل خلال 2017 كما وصلت أعداد المنشآت الفندقية إلى 39 منشأة لتشتمل على 3657 غرفة خلال العام 2017 بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام 2016، كما زاد أعداد زوار متحف عجمان إلى أكثر من 31 ألف زائر بزيادة 23% مقارنة بـ 2016.

وشملت الجلسة تقريراً حول مسرعات دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والمبنى الخاص بالمسرعات للاستخدام المتعدد من ورش تدريبية وفعاليات وندوات وغيرها، لتسعى بلدية عجمان من تسريع عدة عمليات منها إصدار مخططات البناء والأراضي والتحول الإلكتروني وتعزيز المراقبة والرصد عبر مفتشي البلدية في مختلف التخصصات بطرق متكاملة تضمن السرعة والسهولة.

مشروع

وناقشت اللجنة أعمال الجلسة مشروع تحديث المخطط الحضري الشامل والدراسة الشاملة للنقل والطرق لعجمان 2030 من خلال عدة جوانب منها رؤیة وأهداف الخطة الرئیسیة الحضریة الشاملة لعجمان وتوقعات النمو السكاني والتوقعات الاقتصادية والمرافق المجتمعية واستخدامات الأراضي والهيكل المكاني.

وأكد الحضور ضرورة تنظيم فعاليات متنوعة تعزز السياحة الرياضية بشكل عام لتكون رافداً أساسياً في منظومة التطور السياحي التي تشهدها إمارة عجمان.

وأكد الحضور أن الدولة بشكل عام وإمارة عجمان خاصة تسعى من خلال الجهات المعنية إلى توفير وتطوير المتنزهات والحدائق الترفيهية باعتبارها قاطرة نمو الوجهات السياحية في دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المساهمة الإجمالية للسياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2016 تبلغ أكثر من 12% كما بلغت الاستثمارات السياحية بالدولة 26.2 مليار درهم تعادل 7% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.