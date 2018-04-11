شراكة بين «إكسبو دبي» و«سيسكو» في الشبكات الرقمية

أعلن «إكسبو 2020 دبي» إبرام اتفاقية مع شركة سيسكو لتصبح شريك الشبكات الرقمية وتنضم بذلك إلى قائمة شركاء إكسبو من فئة شريك أول رسمي. وستعمل الشركة الرائدة عالمياً على توفير أحدث سبل الاتصال الرقمي لضمان تجربة غنية لزوار المعرض.

وتسعى سيسكو إلى تطبيق حلولها الرائدة لهندسة الشبكات القادرة على ربط الأشخاص والأجهزة في أي مكان وأي وقت بشكل آمن وموثوق وسلس. وسوف تعمل هذه الحلول على ربط الزوار والمشاركين والأجهزة والتطبيقات والعمليات ضمن شبكة ذكية تجعل البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي الأكثر تطوراً في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد على ما يقرب من 170 عاماً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: باتت دبي واحدة من أذكى المدن وأفضلها اتصالاً على مستوى العالم، مع ريادتها في استكشاف التطبيقات والحلول المستقبلية من المركبات دون سائق والذكاء الاصطناعي ورجال الشرطة الآليين والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف: في إكسبو 2020 دبي لا نكتفي بالعمل على مشاركة خبرتنا المكتسبة في كل القطاعات ونسعى من خلال شراكتنا مع سيسكو أيضاً إلى أن نتواصل مع العقول في كل أنحاء العالم لاغتنام الفرص العديدة التي ستكون متاحة من خلال التعاون والعمل المشترك.

تواصل

ومع الزيارة المتوقعة لملايين الأشخاص، سيكون موقع الحدث الدولي مركزاً للتواصل بشكل لا سابق له ليس فقط للزوار بل وللعالم. وسواء أراد الزائر مشاركة الصور الخلابة للمنشآت المبتكرة في إكسبو أو المعروضات الملهمة أو استخدام تطبيق إكسبو الذكي الخاص بالهاتف المحمول للتجول في الموقع وغير ذلك، فسيكون الزوار متصلين بالشبكة بمساعدة سيسكو.

وسيشهد الموقع أول تطبيق واسع النطاق للحل التقني المتطور «سيسكو فيجن» خارج الولايات المتحدة. وسيتيح تطبيق المحتوى الإلكتروني لأكثر من 200 مشارك دولي بعرض محتواهم وتطبيق التجارب التفاعلية والتواصل مع الزوار والعاملين بأفضل السبل وأكثرها تأثيراً وأمناً.

وتمتلك سيسكو خبرة طويلة في تقديم تجارب رقمية شاملة للأحداث العالمية، حيث كانت شريكاً استراتيجياً لكل من إكسبو شانغهاي 2010 وإكسبو ميلانو 2015 والراعي التكنولوجي ومزود البنية التحتية للشبكات لأولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو 2016 ومزود شبكات واي فاي لنهائي مسابقة كرة القدم الأميركية.

وسيعمل إكسبو 2020 دبي وسيسكو معاً على تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال التطور التكنولوجي تبرز الدور الإيجابي للاتصال بما ينسجم مع شعار إكسبو 2020 الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل».

إنجازات

وقال غاي ديدرك، مسؤول الابتكار العالمي لدى سيسكو: نؤمن في سيسكو بالقدرة على تحقيق إنجازات مذهلة عند ربط الناس والأفكار والبيانات والأشياء معاً. ومن خلال الشراكة مع إكسبو دبي 2020، فإننا لن نقتصر على استعراض مستقبل التقنية والإمكانات المدهشة التي توفرها، بل نساعد كذلك في رسم ملامح التواصل والترابط والتعاون فيما بيننا.

وأضاف: يمثل دعم فعالية عالمية بهذا الحجم مهمّة ضخمة تتطلب شبكة بقدرات غير مسبوقة، بحيث يمكنها تلبية متطلبات التواصل والنطاق الهائل والأمن والمرونة. تعمل ابتكاراتنا التقنية على إتاحة فرص رائعة للإنسانية، ونحن سعداء بمساهمتنا في تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها إكسبو 2020 دبي مما يمثل امتداداً لرؤيتنا الرامية إلى التغيير الإيجابي في مناحي الحياة والعمل والتعلّم والترفيه.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط: تمهّد الشبكات الذكية الطريق إلى المستقبل الرقمي بفضل ما تحققه من قوة وإمكانات تسهّل العمل المشترك. ولهذا فقد عقدنا شراكة مع إكسبو 2020 لنحرص على أن تحقق بنيته التحتية هذه المهمة وتساعد في خلق تجارب فريدة للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم.

شبكة قائمة على الحدس

وستوظف سيسكو ابتكارها الجديد المتمثل في شبكة قائمة على الحدس وهي جیل جدید من أنظمة الشبكات قائم على تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وإمكانات التحلیل المتقدمة لجعل البنية التحتية التقنية لإكسبو 2020 دبي الأكثر تطوراً في تاريخ الحدث العالمي وقادرة على مواكبة احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي الجديد.

كما ستوفر سيسكو ابتكاراتها وحلولها التقنية التي تسمح بمشاركة الأفكار والمعلومات والتجارب لتيسير التعاون والعمل المشترك بين الأفراد والمؤسسات بهدف دعم تطوير حلول مستدامة للتحديات العالمية.

كما ستضمن أمن الاتصال بين مختلف الأنظمة في موقع إكسبو 2020 دبي، وهذه ضرورة حيوية للمنظمين والمشاركين من الدول والشركات والمؤسسات. وستقدم خدمات وحلولاً ومعدات تسمح للأنظمة والأجهزة عبر إكسبو 2020 دبي بالتواصل بشكل سلس وآمن.