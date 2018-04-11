«دانة غاز» ترفع إنتاجها في كردستان العراق 25% مطلع 2019

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، إن شركته التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيسياً لها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز والمكثفات النفطية في إقليم كردستان العراق بين 20 إلى 25%.

وأعلنت «دانة غاز» بأنها تسلمت 14.4 مليون دولار (52.8 مليون درهم) من شركة بيرل بيتروليوم المحدودة مقابل بيع المكثفات والغاز البترولي المسال خلال الربع الأول من 2018 في إقليم كردستان العراق، موضحةً أن هذا المبلغ لا يتضمن حصة الشركة من المبالغ التي تم استلامها من حكومة إقليم كردستان العراق وتم الاحتفاظ بها لدى «بيرل بيتروليوم» بغرض تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ «البيان الاقتصادي»، إن زيادة الإنتاج في كردستان العراق ستكون مع نهاية العام الجاري أو مطلع 2019 على أقصى تقدير بعد الانتهاء من توسعة مرافق معالجة الغاز وإعادة تأهيل الآبار المنتجة للنفط.

وتوقع المبيضين زيادة إنتاج الغاز من 300 مليون قدم مكعبة إلى ما بين 360 إلى 380 مليون قدم مكعبة، بينما سيرتفع إنتاج المكثفات النفطية من 13 ألف برميل إلى ما بين 15.5 إلى 16 ألف برميل.

وبين محمد المبيضين أن الشركة استلمت 14.4 مليون دولار من «بيرل بيتروليوم» مقابل بيع المكثفات والغاز البترولي المسال في كردستان العراق خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يتضمن حصة الشركة من المبالغ التي تم استلامها من حكومة الإقليم وتم الاحتفاظ بها لدى بيرل بيتروليوم بغرض تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية.

بيع

وقال المبيضين إن الشركة ستستمر في بيع المكثفات النفطية في كردستان العراق على حسب إنتاجها المتوقع زيادته في الفترة القادمة.

وذكر المبيضين أن مستحقات «دانة غاز» لدى الحكومة المصرية تقدر بنحو 230 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة تلقت دفعات محدودة من مستحقاتها في الثلاثة أشهر الماضية ولكن بمعدلات دون المأمول.

وأوضح المبيضين أن الشركة ستستمر في بيع المكثفات في مصر حيث تتوقع بيع 4 شحنات بمتوسط 40 مليون دولار (147 مليون درهم) خلال 2018، مشيراً إلى أن الشركة باعت بالفعل شحنة خلال فبراير الماضي وهناك 3 صفقات أخرى نتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري.