1.75 تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية في الدول النامية

كشف تقرير الاستثمار الدولي التنافسي الذي نشره البنك الدولي، أن حجم الاستثمارات العالمية في الدول النامية يبلغ 1.75 تريليون دولار، مشيرا إلى أن السنوات العشرين الماضية شهدت تقدماً في معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلدان النامية لتتجاوز 20 ضعفاً عما قبلها، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في 2015 بهذه الدول.

وأكد التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر للعديد من الدول النامية أصبحت أكبر مصدر للتمويل الخارجي، متجاوزًا بذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والتحويلات المالية، أو استثمارات المحافظ. وذكر أنه تم توجيه أكثر من 40 % في 2016 من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 1.75 تريليون دولار للبلدان النامية.

وبينما تقود البلدان النامية الأكبر هذه الظاهرة وخاصة دول «بريكس»، فإن 90% من البلدان النامية من جميع الأحجام ومستويات الدخل تقوم الآن باستثمار أجنبي مباشر خارجي.

بيئة مناسبة

قال بيتر كوسك، الخبير الاقتصادي الأول في مجموعة البنك الدولي، المشارك بكتابة التقرير: «يجب على الحكومات تأمين بيئة مناسبة للأعمال مدعومة بحماية قانونية من المخاطر السياسية، وذلك بخلق بيئة فعالة يمكن التنبؤ بها ما يمكن المستثمرين الأجانب من الشعور بالأمان».