فلاي دبي تدشن رحلاتها المباشرة إلى دوبروفنك الكرواتية

دشنت فلاي دبي اليوم أول رحلة مباشرة من دبي إلى مدينة دوبروفنيك الكرواتية، حيث هبطت طائرة رحلتها اليوم وعلى متنها وفد يمثل الناقلة وعددا من وسائل الاعلام.

وكان في استقبال وفد الرحلة في مطار دوبروفنيك وزير السياحة الكرواتي تونسي غلافينا ومدير عام مطار دوبروفنيك فرانو لوتيك وبريدراغ بوبوفيتش، ممثل فلاي دبي هناك ومارتن غروس، مدير كرواتيا والنمسا في طيران الامارات، واستقبلت الطائرة برشاشات المياه التقليدية.

وتستخدم فلاي دبي مدينة دوبروفنيك برحلات موسمية بواقع 4 رحلات اسبوعيا خلال الفترة من 10 ابريل وحتى 25 اكتوبر 2018.

ومع اطلاقها لرحلاتها الى مدينة كراكوف البولندية في 8 ابريل الجاري ورحلاتها المقبلة الى مدينتي كاتانيا الايطالية وسالونيك اليونانية في يونيو المقبل، ترتفع وجهات فلاي دبي في القارة الاوروبية الى 26 وجهة توفر 135 رحلة أسبوعياً.

وقال جيهون ايفندي، نائب الرئيس للعمليات التجاري لمنطقة الامارات والشرق الاوسط واوروبا والدول المستقلة في فلاي دبي "تعد فلاي دبي أول ناقلة توفر رحلات مباشرة من دبي الى دوبروفنيك". "رحلاتنا الجديدة تعكس التزام فلاي دبي باستكشاف الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشرة وقد نجحت الناقلة في افتتاح 71 وجهة ضمن هذه المحطات من بين اكثر من 90 وجهة تخدمها الناقلة اليوم، ونوفر خيارات سفر بأسعار مقبولة لمسافرينا على الدرجتين السياحية والاعمال، فضلا عن تجربة سفر وخدمات نوعية ضمن اسطولنا الحديث من طائرات بوينغ 737.

وستكون الرحلة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات ضمن الشراكة التي أعلنتها الناقلتان في يوليو من العام 2017.

وقال مارتن غروس مدير منطقة كرواتيا والنمسا في طيران الامارات ان افتتاح الوجهة الجديدة يعد خطوة مهمة بالنسبة لطيران الامارات وفلاي دبي ولدولة الامارات وكرواتيا عموما.

وقال فرانو لوتيتش، مدير عام مطار دوبروفنيك "نحن مسرورون بإطلاق فلاي دبي لرحلاتها من دبي الى دوبروفنيك، وهي خطوة مهمة للمطار ولعموم منطقة دوبروفنيك".

وتشغل فلاي دبي رحلات الى 26 مدينة اوروبية في كل من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا والتشيك واليونان وايطاليا ومقدونيا والجبل الاسود وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا واوكرانيا.