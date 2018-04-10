برج العرب وأتلانتيس ضمن أفخم 10 أجنحة فندقية في العالم

أدرجت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الجناح الملكي في فندق برج العرب وجناح تحت الماء في فندق اتلانتيس جميرا ضمن أفخم 10 أجنحة فندقية في العالم.

وقالت الشبكة الإخبارية الأميركية إن الجناح الملكي في برج العرب يضم دار سينما خاصة ومكتبة وغرفة طعام تتسع لاثني عشر شخصاً وغرفة للخدم لخدمة الضيف في أي وقت.

وقالت سي ان ان عن جناح تحت الماء في اتلانتيس جميرا إنه يعطي للضيوف معنى حقيقياً للنوم مع الأسماك، ويتمتع بنوافذ زجاجية تمتد من الأرضية إلى السقف تطل على حوض مائي يحتوي على 65 ألف حيوان بحري منها أسماك القرش. كما يتمتع الضيوف بخدمة خاصة 24 ساعة يومياً ومقابض ذهبية من عيار 24.