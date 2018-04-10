مطار دبي يحافظ على صدارته في المسافرين الدوليين

حافظ مطار دبي الدولي الذي عبره أكثر من 88 مليون مسافر في 2017 على صدارته لقائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في العام نفسه، وفقاً للبيان الذي أصدره مجلس المطارات العالمي، أمس، من مقره في لندن.

وتضمن البيان أيضاً قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً في عام 2017 من حيث حركة المسافرين الإجمالية، والتي احتل مطار دبي الدولي فيها المركز الثالث. وأفادت القائمة أيضاً أن مطار دبي الدولي، والذي وصفه مجلس المطارات العالمي بأنه نقطة اتصال رئيسية للرحلات الدولية ذات المسافات الطويلة، قد سجل في عام 2017 نمواً بنسبة 5.5% في حركة المسافرين الإجمالية عبره، بالمقارنة مع عام 2016.

وتصدر مطار أتلانتا الأميركي القائمة، من حيث حركة المسافرين الإجمالية، على الرغم من تراجعه بنسبة 0.3% بالمقارنة مع حركة المسافرين الإجمالية عبره في 2016. وحل مطار بكين ثانياً، بنمو 1.5% بالمقارنة مع 2016.

وتفوق مطار دبي على مطارات طوكيو الذي حل رابعاً بنمو 6.5%، ومطار لوس أنجليس (الخامس بنمو 4.5%)، ومطار شيكاغو (السادس بنمو 2.4%)، ومطار لندن (السابع بنمو 3%)، ومطار هونغ كونغ (الثامن بنمو 3.4%)، ومطار شنغهاي (التاسع بنمو 6.1%)، فيما شغل مطار باريس المركز العاشر بنمو 5.4%.