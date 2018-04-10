سعيد بن طحنون يفتتح معرض الربيع للتسوق في العين

افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان مساء أول من أمس في مركز العين للمؤتمرات فعاليات معرض الربيع للتسوق الذي تنظمه شركة شهرازاد لتنظيم المعارض بمشاركة 150 عارضاً وتستمر فعالياته لغاية 17 أبريل الجاري.

وتجول الشيخ سعيد بن طحنون بين أجنحة وأقسام المعرض واستمع من المشاركين إلى شرح عن معروضاتهم وما يقدمونه للزوار من سلع ومنتجات محلية وعالمية.

وأشاد في تصريح له بمستوى التنظيم والمشاركة الدولية التي ستوفر منتجات متنوعة من مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التنوع الثقافي المنعكس على المشاركين والفعاليات المصاحبة للمعرض. ووجه الشكر لشركة شهرازاد لتنظيم المعارض كمؤسسة وطنية متخصصة في صناعة المعارض، مشيداً بالأجنحة المشاركة ذات العلاقة بالهوية والتراث المحلي.

من جانبه أكد محمد بن النقش رئيس مجلس إدارة شركة شهرازاد مضاعفة الجهود لتعزيز مكانة مدينة العين كمركز سياحي، معرباً عن شكره للشيخ سعيد بن طحنون على رعايته وحضوره افتتاح فعاليات معرض الربيع للتسوق. كما شكر شركة أبوظبي الوطنية للمعارض لتوفير كل سبل النجاح لهذا المعرض.

وقال محبوب بن النقش المدير التنفيذي لشركة شهرازاد إن إقامة المعارض الموسمية في العين تأتي في إطار الجهود المتواصلة للترويج الاقتصادي والسياحي للمدينة، لافتاً إلى أن المعرض يتضمن عروضاً ترفيهية وتعليمية ومسابقات ثقافية وعلمية إضافة إلى المشغولات اليدوية والدخون والعطور والحلويات والإكسسوارات ولوازم المرأة العصرية من الملابس ومستحضرات التجميل والمنتجات الجلدية وأجنحة العباية والشيلة والاحتياجات الأسرية كافة. وأشار إلى أن عدد الزوار للمعرض في يومه الأول بلغ حوالي 5000.