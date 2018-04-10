تراجع وتيرة انقطاع مكالمات «المحمول» 2017

كشف تقرير حديث لهيئة تنظيم الاتصالات عن انخفاض ملحوظ في انقطاع المكالمات للهاتف المتحرك لدى «اتصالات» و«دو» إضافة إلى تحسن في خدمات الصوت عبر شبكة الهاتف الثابت العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وأظهر التقرير أن متوسط انقطاع المكالمات للجيل الثاني لدى «اتصالات» عن العام الماضي بلغ 0.21% بينما بلغ المتوسط لدى «دو» نحو 0.24%، بينما تساوت الشركتان فيما يتعلق بانقطاع المكالمات للجيل الثالث بنسبة 0.072% لكل منهما على حدة.

وبيّن التقرير أن متوسط نجاح إتمام المكالمات للجيل الثاني لدى «اتصالات» بلغ 99.5% بينما وصل إلى 98.6% لدى «دو» وفيما يتعلق بنجاح إتمام مكالمات الجيل الثالث فبلغ متوسط نسبة «اتصالات» 99.8% ونحو 99.8% لشركة «دو» لافتاً إلى أن نسبة متوسط نجاح إنشاء المكالمات للجيل الثاني بلغت نحو 99.7% لشركة «اتصالات» و98.8% لشركة «دو»، بينما بلغ متوسط نجاح إنشاء المكالمات للجيل الثالث نحو 99.93% لشركة «اتصالات» و99.89% لشركة «دو».

شبكات المقاسم

وبلغت نسبة توافر شبكات المقاسم للشركتين 100% العام الماضي، بينما بلغ متوسط توافر شبكات الراديو لشركة «اتصالات» نحو 99.9% ونحو 99.6% لشركة «دو».

وفيما يتعلق بخدمات الصوت عبر الهاتف الثابت، لفت التقرير إلى أن نسبة توافر الشبكة في المقاسم بلغت 100% لـ«اتصالات» و«دو»، بينما بلغ متوسط نسبة فعالية الشبكة 99.5% في «دو» ونحو 99.17% في «اتصالات». ولفت التقرير إلى وجود ارتفاع واضح وتحسن في المعايير في الربع الرابع للشركات المرخصة، بينما كان هناك انخفاض قليل في معايير توافر الشبكة ـ «جزء الراديو» خلال الربع الأول والثاني والثالث.

تعاون بحريني

واستقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفداً من هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين برئاسة محمد بن سلمان آل خليفة، مدير إدارة الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية للاطلاع على أبرز الممارسات والاستراتيجيات ذات الصلة بموضوع إدارة الشؤون التنظيمية والتراخيص والشؤون المالية وإسعاد المتعاملين.