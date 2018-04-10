مؤتمر ومسابقة الأفكار العربية 13 مايو

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، تطلق المجموعة الفرعية للأفكار العربية التابعة لمجموعة دبي للجودة، الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ومسابقة الأفكار العربية الدولي، تحت شعار «روح الابتكار»، 13 - 14 مايو المقبل في لو ميريديان دبي.

وسيستضيف المؤتمر نخبة من كبار الخبراء في مجال نظام الاقتراحات والأفكار والمكافآت والإبداع والابتكار المؤسسي وشخصيات بارزة في مجال الأعمال والمهنيين لمناقشة الآليات والأنظمة وآخر المستجدات في هذه النظم من أنحاء العالم، وتقرر أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في مسابقة «الأفكار العربية» 12 أبريل الجاري.

ومن منطلق الاتجاه نحو العالمية يمنح مؤتمر الأفكار العربية الفائزين في فئتي القيادي التنفيذي وفكرة العام، فرصة للتنافس عالمياً في «مسابقة الأفكار العالمية» التي ستعقد عام 2019، ويعد المؤتمر أكبر منصة على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط لتبادل الأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات لدعم روح الابتكار وتحقيق النمو المستدام في كافة مجالات العمل، ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «روح الابتكار» الذي يعد من أهم ركائز المجموعة.

وقالت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: انعقاد مؤتمر الأفكار العربية للعام الثالث عشر على التوالي، يؤكد أننا ننتهج الطريق الصحيح نحو التنمية والابتكار، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يصبح الابتكار «عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة».

وكذلك الهدف الذي وضعه سموه للدوائر الحكومية بالانتقال إلى مرحلة العمل المؤسسي في توليد الأفكار، لقد تحققت العديد من الإنجازات المتميزة في دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث يؤمن سموه إيماناً راسخاً بأهمية الأفكار الجديدة ودورها في تحقيق التطور السريع.

وأضافت: تلقينا العام الماضي أكثر من 150 طلباً في مسابقة «الأفكار العربية»، بمشاركة نشطة من القطاعين العام والخاص، ويختلف المؤتمر هذا العام اختلافاً جذرياً عن الأعوام الماضية في طبيعة المواضيع المطروحة للمناقشة والعرض، وقد تم تطوير مضمون ومحتوى المؤتمر تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، حيث تتوافق مواضيع المؤتمر مع مبادرات الحكومة الإماراتية في استراتيجية الابتكار.

وأكدت «تنوع آليات المؤتمر هذا العام باحتوائه على ورش عمل تفاعلية وحلقات نقاشية تضم خبراء عالميين».