«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة عن الاستهلاك المستدام

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ‏ورشة عمل بعنوان «الاستهلاك المستدام» في مربى الشارقة للأحياء المائية، بمشاركة عدد من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من موظفي الجهات المحلية الحكومية بالشارقة.

وقالت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، ‏إن هذه الورشة تأتي في إطار توسيع رؤية ومفهوم التنمية الشاملة لدى دائرة التنمية الاقتصادية، ‏في الانتقال من ‏إدارة التراخيص ‏وتسهيل الأعمال للمنشآت وخدمة المستثمرين ‏ ‏إلى مفهوم أوسع، ‏وهو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحلقاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

موضحة أن الجانبين ‏الاجتماعي والبيئي ‏مكملان بشكل كبير للحلقة الاقتصادية، وأن أي خلل في المنظومة الاجتماعية أو في المتطلبات البيئية يمكن أن يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي. كما وتندرج هذه الورشة في إطار اهتمامات الدائرة بتوثيق العمل المشترك مع شركاء التنمية في الإمارة، من أجل نشر الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ومفهومي النمو والتنمية.

وقدم الورشة الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة.