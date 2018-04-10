«مبادلة» توقع عقد إنتاج حقل إندونيسي

وقعت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عقد الإنتاج المشترك لمشروع حقل «اندامان 1»، الذي حصلت على حق امتيازه من الحكومة الإندونيسية عام 2017.

وتتولى «مبادلة للبترول» مهمة المشغل الرئيسي للمشروع، كما دخلت كشريك في مشروع «اندامان 2»، الذي تديره شركة «بريمير أويل»، من خلال عقد إنتاج مشترك تم توقيعه الأسبوع الماضي أيضاً.

ويقع المشروعان، في حوض سومطرة الشمالية البحري، وهي منطقة واعدة غير مستكشفة بالكامل تعمل فيها «مبادلة للبترول» منذ 2011. وقال بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «يمثل عقدا الإنتاج المشترك امتداداً إضافياً لمحفظة مبادلة للبترول في إندونيسيا، التي برزت كمركز نمو مهم. وستساهم مشاريع الاستكشاف هذه في دعم استراتيجية نمونا».