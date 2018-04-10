«الاقتصاد» توفر بيانات استثمارية شاملة عن الإمارات

قال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إن منصة وزارة الاقتصاد الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر، توفر قاعدة بيانات استثمارية شاملة على شبكة الإنترنت، كما تتوافق على العمل على الهواتف الذكية، عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

ولفت الكيت في تصريحات، على هامش الملتقى، أن المنصة التي تستهدف توفير خدمات شاملة للشركات الاستثمارية، سواء الوطنية أو الأجنبية، تساعدها في اتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة، ستتيح للمستثمرين الإماراتيين خارطة مفصلة عن بيانات الاستثمارات المحلية في كافة أسواق العالم ومتغيراتها، بما يوفر بيانات عن الفرص الواعدة المتاحة في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن «المنصة ستتيح قاعدة بيانات حول الاستثمارات في أسواق الدولة بشكل مفصل وتراكمي، وموضحة بالشركات وجنسياتها في كل قطاعات من المجالات التجارية أو الصناعية والخدمية، على سبيل المثال، ومؤشرات تطورها ومتغيراتها، بما يوفر مؤشراً إرشادياً للشركات الاستثمارية، سواء الجديدة أو الموجودة في أسواق الدولة، وتبحث فرص التوسع في مجالات جديدة».

وأضاف أن «المنصة ستعمل على إتاحة خارطة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل إمارات الدولة، وبتفاصيل الفرص المتاحة بكل قطاع، وفقاً للبيانات المحدثة والواردة من الجهات المختصة، كما يتيح بيانات التواصل مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار في كل إمارة، وسبل الوصول إليها».