تعاون بين «إكسبو دبي» و«تنظيم الصناعة الأمنية»

أبرمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وإكسبو 2020 دبي، أمس، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الأنظمة الأمنية، سعياً لإرساء معايير الاستدامة. وقع الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، وطلال حميد بالهول رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في موقع إكسبو.

وقالت معالي ريم الهاشمي إن أهمية التعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تأتي في سياق المقتضيات الضرورية بالنسبة لإكسبو 2020 دبي، لما يشكله هذا المشروع الوطني من أهمية للدولة وأبنائها، وكذلك للمنطقة والعالم.

ومن الأهمية بمكان أن نرى إكسبو في قلب أولويات مؤسساتنا الوطنية ومن ضمنها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التي أبدت كل تعاون ممكن للمساهمة في إنجاح إكسبو الذي نطل به على العالم ويطل به العالم علينا، كي نبدو في أفضل صورة وبما يشرف بلدنا الغالي. وهو تجسيد حقيقي لما ننادي به في إكسبو من تواصل للعقول لصنع المستقبل.

وقال بالهول إن مؤسسة الصناعة الأمنية تواصل جهودها للتعاون والعمل المشترك مع كافة المؤسسات في الدولة وتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بمجال الحماية الأمنية وأنظمتها، ومن هذا المنطلق جاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إكسبو 2020 لأهميته البارزة، باعتباره أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأوضح أن مجالات التعاون التي أشارت إليها الاتفاقية تهدف إلى تبادل الدعم الإعلامي، فيما يحقق الأهداف العامة المشتركة بين الطرفين، والترويج والتسويق للأنشطة المشتركة التي يقوم بها الطرفان من خلال الوسائط الملائمة وبالأسلوب المناسب، وفق ما يتفق عليه الطرفان من وقت لآخر، وبما يخدم توجهات وأهداف كل طرف، ويتعهد الطرفان ببذل الجهود المشتركة لإنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل المشترك وتحقيق أهداف هذه المذكرة.

تنمية

ويتضمن الاتفاق تعاون الطرفين وصولاً إلى إرساء معايير الاستدامة والتنمية الاجتماعية والأمنية، بهدف التطوير والارتقاء بالعمل الوطني والمجتمعي، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات التعاون الثنائي بما يتناسب مع الخطط ذات الاهتمام المشترك، وبذل الجهود لإنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل.

واتفق الطرفان أيضاً على الترويج والتسويق للأنشطة المشتركة التي يقومان بها من خلال الوسائط الملائمة، وتقديم الحلول المبتكرة لتوفير جميع المتطلبات الأمنية، وإقامة ورش العمل والمحاضرات التوعوية والبرامج التثقيفية الأمنية بهدف رفع الحس الأمني للكادر البشري. وكذلك تضمن الاتفاق تقديم الاستشارات للأنظمة الأمنية وأنظمة الحماية والإجراءات الإدارية التي تخدم حماية الأرواح والممتلكات.