«فرانس 24»: دبي عززت مكانتها مركزاً تجارياً ووجهة سياحية عالمية

ذكرت قناة «فرانس 24» الفرنسية الإخبارية، أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها كمركز تجاري ووجهة سياحية عالمية، تستقطب الملايين من البشر من كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك في سياق تقرير مفصل عن دبي نشرته القناة، أمس، على موقعها الشبكي، وتناولت فيه مشروعات البنى التحتية العملاقة التي تستثمر فيها دبي حالياً أموالاً طائلة، في إطار استعدادها لاستضافة معرض «إكسبو دبي 2020».

وأشار تقرير «فرانس 24» أيضاً إلى مساعي التنوع الاقتصاد التي تبذلها دبي، ووصفها بالناجحة. وأكدت «فرانس 24» في تقريرها أن دبي تمتلك الاقتصاد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج العربي، ذلك أنه لا يعتمد على العائدات النفطية. وأضاف التقرير أن اقتصاد دبي يعتمد بصفة أساسية على قطاعات الخدمات المالية، العقارات، السياحة والترفيه.