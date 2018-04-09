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شركة عملات مشفّرة في دبي تنفي انتهاك علامة «علي بابا»

المصدر:
  • دبي ـ رويترز
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رفضت شركة للعملات المشفرة مقرها دبي تحمل اسم مؤسسة علي بابا كوين الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك العلامة التجارية في قضية أقامتها مجموعة علي بابا الصينية لتجارة التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

أصدرت المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن أمر تقييد مؤقت بحق مؤسسة علي بابا كوين بعد أن اتهمتها الشركة الصينية بالاستخدام «الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد» لعلامتها التجارية.

وردا على ذلك، قال محامو مؤسسة علي بابا كوين إن الشركة ليس لديها أية نية لانتهاك الملكية الفكرية لعلي بابا وإن مطالبة الدعوى بغلق الشركة والبدء من جديد باسم آخر «ليس برد منطقي أو متناسب مع الحق المشروع تماما لموكلنا في استخدام كلمة شائعة لا ترجع أصولها إلى الصين، بل إلى المنطقة التي يسعى موكلكم لمنع استخدامها بها».

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