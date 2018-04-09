«أدنوك للتوزيع» تستثمر 700 مليون محلياً

أعلن سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أن الشركة رصدت استثمارات محلية بنحو 700 مليون درهم في العام الجاري 2018، بهدف إنشاء 13 محطة داخل الدولة إضافة إلى استثمارات في البنى التحتية للمحطات وتقديم خدمات جديدة.

وأضاف الراشدي، للصحفيين عقب انتهاء أول جمعية عمومية للشركة أمس اعتمدت فيها توزيع 735 مليون درهم أرباحاً على المساهمين، إن «أدنوك للتوزيع» تستهدف التوسع داخلياً وخارجياً خلال العام الجاري مبيناً أن الشركة بصدد افتتاح 3 محطات في دبي في الربع الأخير من العام ونحو 9 محطات أخرى في المناطق الشمالية، إضافة إلى محطة في السعودية قبل نهاية النصف الأول من العام.

وأوضح الراشدي أن الشركة تدرس التوسع خارجياً إلى جانب السعودية في مصر والأردن والمغرب وباكستان، متوقعاً نمو حجم أعمال الشركة بنحو 3% العام الجاري.

وتضم أبرز إنجازات شركة أدنوك للتوزيع خلال العام 2017 افتتاح 24 محطة خدمة في دولة الإمارات.