2000 مسكن مستدام وسينما عائمة في تلال الغاف

تطلق مجموعة ماجد الفطيم الخميس المقبل مشروع مجمع تلال الغاف في دبي الذي يضم ٢٠٠٠ مسكن مستدام وهو رابع الوجهات الحضرية متعددة الاستخدامات والمستدامة التي تطورها المجموعة وهي (الزاهية في الشارقة) و(الموج في مسقط) و(ووتر فرونت في لبنان). وتتولى تطويرها وحدة أعمال مشاريع المدن المتكاملة في المجموعة التي تمتلك محفظة متنوعة تضم الى جانب تلك الوجهات أكثر من 21 مركزاً للتسوق، 12 فندقاً في الإمارات، مصر، لبنان، البحرين وعمان.

ويرسخ المشروع الجديد هوية المجموعة على صعيد التطوير العقاري والتجارة والتجزئة والترفيه. ويقع بين وسط المدينة ومطار آل مكتوم الدولي، ويمتد على مساحة 355000 متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة وتتوسطه بحيرة (لاغون الغاف) للرياضات المائية وتضم سينما عائمة، الى جانب شواطئ على امتداد 400 متر، ومسطحات مائية و 11 كيلومترا مسار لرياضات الجري والدراجات و18 كيلومترا للمشاة يمر عبر المناطق السكنية وممرّ مظلّل بشجر الغاف طوله كيلومترين.

تطبق مساكن تلال الغاف معايير مستدامة بإشراف جهات مختصة تراقب قياس استهلاك المياه وإعادة التدوير وإلاضاءة الذكية للشوارع الى جانب السيارات الكهربائية وخيارات لمشاركة الدراجات وتكنولوجيا تعمل بالطاقة الشمسية. ويضم المشروع أيضا (متنزه هايف) العائلي (شاطئ هايف).