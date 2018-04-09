اقتصادية رأس الخيمة تنظم معرض «همم في خدمة الوطن»

افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة المعرض الأول من نوعه لأصحاب الهمم وذلك تحت شعار «همم في خدمة وطن» على كورنيش القواسم بالتعاون مع نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، والشرطة المجتمعية بالإمارة. حضر الافتتاح مدير عام الدائرة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي وعدد من مديري الدائرة ومسؤولي الشركات والمؤسسات الداعمة.

وأكد محمد المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة إن المعرض يأتي بعد قرار الدائرة بمنح هذه الفئة «رخصة الغد» دعما وتشجيعاً لهم على عرض منتجاتهم وابتكاراتهم بالمعارض التي تنظمها الدائرة بمختلف المواسم من كل عام. وتتنوع المعروضات لتشمل المصنوعات اليدوية، والمأكولات الشعبية والحلويات، والملابس نسائية وغيرها. ويلقى المعرض إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع للاطلاع على المنتجات المتنوعة التي أبدعتها أيادي أصحاب الهمم. وعبر عن شكره لنادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم للتعاون في إنجاح هذا المعرض. وأضاف: نخطط لتنظيم معارض مماثلة مستقبلاً.

وأوضح سامي الرباح رئيس فريق عيال زايد أن تنظيم معرض «همم في خدمة وطن» يمتد لـ 3 أيام، مشددا على الإيمان بقدرات هذه الفئة وعطائها للمجتمع، وهذا هو توجه حكومة رأس الخيمة بأن تقدم كل الدعم والتشجيع لأصحاب الهمم للاندماج بالمجتمع والانخراط بالأعمال والتجارة وممارسة الحياة الطبيعية مثل غيرهم.

ودشنت اقتصادية رأس الخيمة ممرين لأصحاب الهمم على كورنيش القواسم خلال فبراير الماضي لتسهيل الحركة ومرونة التنقل لهم، إلى جانب تخصيص جلسة لهم أمام أحد الكافيهات في مبادرة تحت شعار «نعم لعطائي».