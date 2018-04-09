156 مليار درهم مشاريع مرتبطة بإكسبو دبي

قدّر تقرير لشبكة بي إن سي، المزود للمعلومات حول المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيمة الإجمالية القيمة المُقدرة لكبرى المشاريع المؤثرة التي يمكن تصنيفها أهم الأنشطة الإنشائية المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020 بـ 42.5 مليار دولار (156 مليار درهم) في دبي، منها 17.4 مليار دولار (64 مليار درهم) تم إنفاقها على أهم مشاريع البنية التحتية والنقل و13.2 مليار دولار (48.5 مليار درهم) تم إنفاقها على كبرى مشاريع الإسكان (عقارات تجارية وسكنية) و11 مليار دولار (40.4 مليار درهم) تم إنفاقها على كبرى مشاريع الضيافة مثل الفنادق والوجهات السياحية والمنتزهات الترفيهية.

وقال التقرير إنه قبل انطلاق الحدث الضخم بنحو عامين ونصف العام، تشهد دبي توسعات كبيرة في مجال التخطيط العمراني. وتبرز في أفق المدينة ناطحات السحاب والرافعات البرجية في مواقع الإنشاءات، حيث يتسابق المقاولون مع الزمن لإنجاز مشاريعهم قبل الموعد المحدد.

وتشمل هذه المشاريع المرحلة الأولى لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي التي تأتي على قائمة أهم المشاريع بقيمة 8 مليارات دولار (29.36 مليار درهم)، يليه مشروع دبى الجنوب بقيمة 6.8 مليارات دولار (25 مليار درهم).

وسيكون مشروع مدينة دبي للمعارض بقيمة 6.6 مليارات دولار مركزاً جديداً للمعارض التجارية ويساعد دبي في جذب المزيد من زوار الأعمال، مما سيرفع نسبة إشغال الفنادق. وأحد أهم المشاريع الجارية هي توسعة الخط الأحمر لمترو دبي إلى مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار. وتوجد 9 مشاريع من أصل 10 مشاريع مرتبطة بمعرض إكسبو في دبي الجنوب أو متصلة بشكل مباشر بمشروع ميجا سيتي.